أبها 11 مضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسقدمت وكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع جامعة الملك خالد بتهامة، عددًا من الأنشطة والمبادرات منذ بداية تعليق الدراسة، وذلك لنشر الوعي بين أفراد المجتمع والطلاب بتهامة.وأوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع الجامعة في تهامة الدكتور عبدالله بن حسن الشهري أن المبادرات تضمنت وضع سياسة تخطيط مجتمعي تهدف إلى رفع الوعي الصحي، وتعزيز الدور الوقائي، وتوزيع العديد من المنشورات التوعوية، إضافة إلى رسائل مواقع التواصل الاجتماعي، التي تناولت كيفية تطبيق إجراءات الوقاية، ورصد الأعراض، وكذلك تعزيز ثقافة التباعد المجتمعي، وإجراءات الحجر المنزلي، وتوضيح المفاهيم الصحية السليمة في المجتمع.وأضاف أن وكالة العمادة فعّلت البرامج والدورات المجتمعية " عن بعد "، تلبية لحاجات ورغبات المجتمع داخل الحجر المنزلي ، والتي تناولت موضوعات ومجالات متعددة منها دورات في فن التعامل مع الجمهور، ودور البلاغة في التواصل الإنساني، وفن التعامل مع الأسرة، مبيناً أن هذه المبادرات حظيت بحضور ومشاركة أكثر من ١٢٠٠ مستفيد، فيما تعمل الوكالة على العديد من البرامج المتزامنة مع شهر رمضان والصيف.// انتهى //04:24ت م0314