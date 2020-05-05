كانبيرا 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية وفاة امرأة في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 96 حالة وفاة.أما بالنسبة لإجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا فقد وصل إلى 6825 حالة إصابة، فيما تعافى منها 5859 شخصاً، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً بـ 3033 حالة إصابة.// انتهى //05:41ت م0316