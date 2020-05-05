الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحريرفيصل بن خالد يرأس اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة كوروناأمير الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة "وقاية"أمير القصيم يطلع على مبادرة التواصل الإلكتروني بين المرضى والأطباء«الصحة العالمية» تشكر المملكة على تعهدها بـ456 مليوناً لمكافحة (كوفيد - 19)وزير الخارجية: تضافر الجهود الدولية ضرورة للتغلب على كوروناالمملكة خلال قمة "عدم الانحياز": تكثيف الجهود الدولية ضرورة للتغلب على كوروناسفير البحرين يثمّن جهود المملكة في تسهيل عودة عدد من أبناء البحرينوزير العدل يدشّن منصة «إنفاذ»مؤشر كورونا يواصل الصعود بين المقيمين 81 %«كورونا».. أسقط الدخلاء على المهنةاستئناف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسةأوروبا تبدأ مرحلة جديدة من رفع الإغلاقاستقالة وزير بريطاني متّهم بـ"الترهيب"كورونا.. الحوثي على خطى الملالي// يتبع //07:16ت م0004