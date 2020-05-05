عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/9/12 هـ الموافق 2020/05/05 م واس
الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير
فيصل بن خالد يرأس اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة كورونا
أمير الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة "وقاية"
أمير القصيم يطلع على مبادرة التواصل الإلكتروني بين المرضى والأطباء
«الصحة العالمية» تشكر المملكة على تعهدها بـ456 مليوناً لمكافحة (كوفيد - 19)
وزير الخارجية: تضافر الجهود الدولية ضرورة للتغلب على كورونا
المملكة خلال قمة "عدم الانحياز": تكثيف الجهود الدولية ضرورة للتغلب على كورونا
سفير البحرين يثمّن جهود المملكة في تسهيل عودة عدد من أبناء البحرين
وزير العدل يدشّن منصة «إنفاذ»
مؤشر كورونا يواصل الصعود بين المقيمين 81 %
«كورونا».. أسقط الدخلاء على المهنة
استئناف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة
أوروبا تبدأ مرحلة جديدة من رفع الإغلاق
استقالة وزير بريطاني متّهم بـ"الترهيب"
كورونا.. الحوثي على خطى الملالي
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