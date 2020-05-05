طرابلس 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود الحكومة من أجل عودة الليبيين من الخارج، مشيرة إلى أنه قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، و منوهه إلى أن أولى رحلات العودة ستبدأ اليوم من إسطنبول حيث سيجري إعادة أول مجموعة من العالقين على متن طائرتين إلى مطار مصراته الدولي.وأشارت إلى تحذير ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، أن الوقت غير مناسب حتى الآن في ليبيا للتقليل من الإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد منبهة إلى أن الأرقام المنخفضة التي يجري الإبلاغ عنها يجب ألا تجرنا إلى شعور زائف بالأمان.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تصعيد الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الوفاق في محور صلاح الدين ومشروع الهضبة وأبو سليم جنوب العاصمة، مبينة استخدام الأسلحة الثقيلة مما أدى إلى سقوط قذائف على مساكن المدنيين وأدى إلى وفاة وإصابة عشرات المدنيين، وأيضا في محور القربلوللى ومحور الطويشة وغريان .وتطرقت إلى تأكيد رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا جان بول كافاليري أن الوضع في ليبيا ازداد صعوبة بسبب حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة لمكافحة فيروس كورونا، موضحا أن اللاجئين وطالبي اللجوء تأثروا بسبب الحياة الصعبة في ليبيا، مشيرا إلى أن شهر رمضان وقت مهم لإظهار التضامن لتغطية احتياجاتهم اليومية.وعرجت صحف ليبيا على إعراب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن قلقه بشأن استمرار القتال في ليبيا، الأمر الذي يعزز انتشار وباء كورونا مفيدا أن استمرار القتال يزيد الأوضاع سوءا بالفعل.// انتهى //09:00ت م0011