زغرب 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأكد وزير الصحة الكرواتي فيلي بيروس أمس أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بلغ 2101، فيما توفي 80 آخرون وتماثل 1522 للشفاء.وأوضح بيروس، في تصريحه اليومي حول تطور الوضع الوبائي، أن الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت خمس إصابات جديدة وحالة وفاة و33 حالة شفاء بكافة مناطق البلاد.وأبرز الوزير أن آخر حالة وفاة سجلت لدى امرأة من مواليد 1960 بمستشفى سبليت، مضيفا أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة قبل الإصابة بالفيروس.وأشار المسؤول الحكومي إلى إجراء 39 ألفا و40 اختبارا طبيا منذ نهاية فبراير الماضي، منها 956 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 5,38 % منها كانت إيجابية.// انتهى //09:09ت م0012