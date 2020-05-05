القاهرة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمي لتطوير دواء ولقاح للفيروس.وسلطت الضوء على توجيه الرئيس السيسي، القوات المسلحة المصرية بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان، لمساعدته على مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.واهتمت بموافقة مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.وأشارت صحف الثلاثاء إلى تسجيل وزارة الصحة أمس 348 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات، وارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 2139 حالة.وعرجت إلى دعوة منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في ليبيا إلى توخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يمثله فيروس كورونا.وأفادت صحف مصر بأن الدفاعات الجوية السورية أحبطت أمس هجومًا صاروخيًا إسرائيليًا على مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في محافظة حلب شمال البلاد في ثاني غارة خلال أقل من أسبوع.ونقلت تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تطوير لقاح لفيروس كورونا لن يكون إلا بحلول نهاية العام، متوقعًا أن يصل عدد الوفيات في بسبب كورونا إلى نحو 100 ألف أمريكي.// انتهى //10:20ت م0015