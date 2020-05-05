الخرطوم 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إصدار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس عددًا من القرارات الاقتصادية المهمة من أبرزها إنشاء بورصة للذهب وإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية.وأشارت إلى وصول الدفعة الأولى من قافلة الدعم الصحي والطبي المصري للسودان للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.ولفتت الصحف الانتباه إلى تنفيذ طائرات سلاح الجو الليبي أمس خمس غارات جوية استهدفت تجمعات الميليشيات المسلحة في محمية صرمان غرب البلاد.وأخبرت عن شن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات بالضفة الغربية أمس طالت 8 فلسطينيين بينهم أسرى محررون من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.ونقلت عن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن عن تنامي عمليات الاتجار بالبشر في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في ظل استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها أهالي المحافظات غير المحررة.وعرجت على تدمير قوات الجيش الجزائري بمحافظة تبسة 19 قنبلة تقليدية الصنع، في حين كشفت قوات أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية.// انتهى //10:43ت م0017