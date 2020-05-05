بغداد 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بجلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي والتي من المقرر عقدها غدًا.ونوهت بحصول توافق سياسي على تمرير التشكيلة الحكومية الجديدة، وسط آمال بتذليل آخر العقبات في الساعات الأخيرة قبل عقد الجلسة البرلمانية، مشيرة إلى أن هذا التوافق تعزز بعد تغيير أسماء بعض المرشحين لشغل المقاعد الوزارية على خلفية اعتراض كتل سياسية عليها.وتطرقت صحف اليوم إلى المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس، والتي تركزت حول المنهاج الوزاري الذي تسلمه البرلمان قبل أيام.وعرجت على تطورات الوضع الوبائي في العراق والجهود المبذولة لمنع تفشي فايروس كورونا.وتناولت الصحف ظاهرة تصاعد النشاطات الإرهابية لتنظيم داعش في الآونة الأخيرة، منوهة بالهجمات التي بات يشنها على القوات الأمنية ومرافق الدولة في محافظات عدة.// انتهى //10:50ت م0019