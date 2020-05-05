طوكيو 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسسجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و17 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 15327 إصابة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 559 وفاة.وكان رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي قد أعلن أمس عن تمديد حالة الطوارئ - التي كانت من المقرر لها أن تنتهي غدًا - إلى الـ31 من الشهر الجاري.// انتهى //11:21ت م0022