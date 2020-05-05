مكة المكرمة 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020 م واستواصل لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة مبادراتها وإسهاماتها في توزيع السلال الغذائية في أحياء المنطقة، ومن ضمنها مبادرة "مجتمع واعٍ" التي تُسلم من خلالها السلال الغذائية لجميع الأشخاص المحتاجين ممن تضرروا بجائحة فيروس كورونا المستجد.كما قدمت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة مبادرة سند و عون التي تقدم الأعمال الكهربائية وأعمال السباكة والتكييف مجانا لتلك الأسر التي تحتاج السلال الغذائية، كما قدمت اللجنة كذلك مبادرة "براً بالمستأجرين"، حيث تقوم اللجنة بالتواصل مع المستأجرين المستحقين لتلك السلال الغذائية من أجل التخفيض من قيمة الإيجار.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة معتوق اللحياني أنه تم توزيع أكثر من 3000 سلة غذائية عن طريق مشروع الساعي، مبينا أن هناك شراكة مع عدد من الجهات الخيرية في شمال مكة المكرمة ومراكز الحي في العمرة والنوارية والفيحاء والبحيرات، حيث تستمر تلك الجهات في توزيع السلال الغذائية لمستحقيها .وأشار اللحياني إلى أن هناك مبادرة وهي مسابقة بادر التي تستهدف إبراز الأعمال التطوعية التي يقوم بها المجتمع للمجتمع سواء كانت هذه الأعمال عن طريق فرق تطوعية أو كانت أعمال فردية، حيث وضعت اللجنة جوائز بمقدار 30 ألف ريال للمبادرات المميزة التي يقدمها أفراد المجتمع.// انتهى //11:34ت م0024