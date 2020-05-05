تونس 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على بدء تونس في الخروج التدريجي من الحجر الصحي الشامل الذي أقرته في العشرين من شهر مارس الماضي، بعد أن سجلت تراجعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، من خلال السماح لبعض القطاعات الاقتصادية للعودة إلى ممارسة نشاطها .ونقلت تصريحات مدير الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي في تونس شكري حمودة التي وصف بها الوضع الوبائي في البلاد بأنه تحت السيطرة مستندًا في ذلك إلى عدد المتعافين يوميًا من كورونا أعلى من عدد الإصابات المسجلة.وتطرقت إلى إحباط وحدات من الأمن التونسي عملية هجرة غير شرعية باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، والقبض على أربعة أشخاص من منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية.وكتبت صحف الثلاثاء عن الحراك السياسي في العراق لتشيكل حكومة طال انتظارها بقيادة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وسط عراقيل حادة تواجهها، وذلك بالتوازي مع مواجهة انتشار فيروس كورونا، وعودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي عبر الهجمات المتفرقة في خطوة لإثبات عودة نشاطه في البلاد بعد الإعلان عن الانتصار عليه.وأخبرت عن ما ذكرته رئيسة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية أندريا آمون بأن بريطانيا واحدة من بين 5 دول أوروبية لم تبلغ إلى الآن ذروة تفشي فيروس كورونا، مبينة أن ذلك يناقض الخط الذي تنتهجه الحكومة البريطانية في السيطرة على الوباء.ورصدت صحف تونس حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في العالم التي تجاوزت 250 ألف حالة، بينما تجاوزت الإصابات 3.5 مليون حالة، وسط تحذير منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته.// انتهى //11:35ت م0025