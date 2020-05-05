رام الله 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز أن فلسطين ستكون في حل من جميع الالتزامات والاتفاقيات اذا نفذ الاحتلال خطط الضم.وأشارت إلى صدور المرسوم الرئاسي الفلسطيني بإعلان حالة الطوارئ من جديد لمدة شهر، وتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا معظمها في الخليل.وأولت صحف الثلاثاء اهتمامًا بتحذير منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته.وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.وأوردت صحف فلسطين إشادة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالاختصاص الإقليمي للمحكمة على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.وركزت على تحذيرات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطورة قرار المصادقة النهائية الصادرة من قبل حكومة الاحتلال على مشروع استيطاني في الخليل يتضمن الاستيلاء على أراض لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي.// انتهى //11:49ت م0027