بيروت 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون غدًا بحضور رؤساء الكتل النيابية والسياسية لمناقشة الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة لمعالجة الانهيار المالي والاقتصادي.وتحدثت عن تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بالانسحاب من جميع الالتزامات والاتفاقيات والتفاهمات مع الإدارة الأمريكية حالما نفذت إسرائيل سياساتها ومخططاتها لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى مقتل 9 عناصر من قوات النظام أمس برصاص مجهولين هاجموا مديرية حكومية في محافظة درعا جنوب سوريا.وأشارت إلى إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ختام مؤتمر عقد عبر الفيديو في شأن التعهد بتقديم أكثر من 8 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا.ولفتت صحف لبنان الانتباه إلى اعتبار منظمة الصحة العالمية أمس أن التحدي الأكبر في إطار قضية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يتمثل في ضمان توزيعه في كل أنحاء العالم.// انتهى //11:56ت م0028