لاهور 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الحادي عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), حيث جرى توزيع 1,463 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 8,778 فردا في مناطق لاهور، ومظفر جر، و باك باتان، وتوبا تيك سنق، وراجنبور، بإقليم البنجاب.كما جرى توزيع 400 سلة غذائية تزن 13 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 2,400 فرد، و 240 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1,440فرد، و260 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1,560 فرد، و260 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1,560 فرد، و 303 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 1,818 فردًا.ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//13:10ت م0052