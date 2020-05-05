الحديدة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 23 إلى 29 إبريل 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الرعاية التكاملية 2,236 مستفيدا، وعيادة التحصين 13 فردا، وعيادة الجراحة والتضميد 287 فردا، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 801 فرد، وقسم الإحالة الطبية مستفيديّن، وعيادة الصحة الإنجابية 204 مرضى، وقسم التغذيةالعلاجية 20 حالة، وقسم الرعاية الصحية 963 مريضًا.كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,872مريضا، وصرفت الأدوية لـ 3,282 مريضا، وعيادة نقل الدم 11 مستفيدا.//انتهى//13:13ت م0056