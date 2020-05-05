الباحة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة بلجرشي مع مطلع شهر رمضان المبارك لهذا العام، توزيع وجبات الإفطار المخصصة للصائمين، عبر برامجها المتعددة والمتنوعة في هذا الشأن، لتشمل المستفيدين من مختلف شرائح المجتمع.وسارعت الجمعية في تقديم أكثر من 18 ألف وجبة إفطار صائم خلال الأيام الماضية من شهر رمضان من خلال الوصول إلى العمالة المقيمة في مقر الإيواء وبعض المناوبين في المرافق الحكومية كالمستشفيات والمراكز الصحية المناوبة ورجال الأمن في الميدان.وأكدت الجمعية تنفيذ مشروعاتها الخيرية في هذا الشهر الكريم وفق خطط منظمة وبكفاءات سعودية، وتنمية الجوانب الخيرية، حاثةً أهل الخير للمسارعة في مثل هذه البرامج التي تنعكس إيجاباً على الفرد، سائلةً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.// انتهى //13:26ت م0062