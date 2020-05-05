كييف 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسسجّلت أوكرانيا 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 12 ألفا و697 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية أن 881 طفلا و2479 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن، فيما تماثل 1875 شخصاً للشفاء، بينما توفي 316 آخرون بسبب الفيروس، مبينة أنها أجرت 5307 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية.// انتهى //13:34ت م0066