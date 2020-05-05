القاهرة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن مصر لم تتخل عن سداد التزاماتها الدولية في مواعيدها المحددة بالرغم من أزمة فيروس كورونا الطاحنة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري اليوم، إن مصر قادرة على الوفاء بكافة الالتزامات المالية الداخلية والخارجية مما يؤكد قوة اقتصادها، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تضع مصر في مستويات متقدمة جدًا بالنسبة لاقتصاديات العالم التي لم تتأثر كثيرًا بهذه الأزمة.وأوضح أن التحرك نحو طلب تأجيل الإلتزامات الدولية يجب أن يكون من خلال التحركات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 ستتأثر بجائحة كورونا خاصة فيما يتعلق بالإيرادات، ومعدلات النمو، إلى جانب زيادة في بند المصروفات.وأشار إلى أن موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 بدأ إعدادها في سبتمبر من العام الماضي، حتى يناير من العام الجديد، وخلال تلك الفترة كانت الأمور تسير بشكل إيجابي وطموح، إلا أن ظهور أزمة فيروس كورونا غير كل الأرقام المستهدفة في هذه الموازنة، مبينا أن جائحة كورونا فرضت خيارين إما إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة العامة للدولة، وهو ما كان سيصطدم بالموعد الدستوري لتقديمها لمجلس النواب، أو العمل في ظل الموازنة التي تم وضعها لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.//انتهى//14:15ت م0078