بريدة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم بمناسبة تكليفه بإدارة فرع الوزارة بالمنطقة، يرافقه سالم بن سعد الحجي بمناسبة تكليفه مساعداً للمدير العام لفرع الوزارة في المنطقة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد.ورحب سموه بهما في مستهل اللقاء ، مشيداً بما يوليه ولاة أمر هذه البلاد من عناية وعمارة لبيوت الله وخدمة لها، وحرصهم على تطبيق تعليم الشريعة الإسلامية، منوهاً بدور فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في الدعوة إلى اللَّه تعالى وخدمة بيوت اللَّه, متمنيًا مزيدًا من التوفيق لمنسوبي فرع الوزارة كافة, في أداء مهامهم الموكلة إليهم .من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم المكلف, عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لاستقباله, ودعمه وتوجيهاته الدائمة لمنسوبي الفرع بتقديم كل ما يخدم الدين ثم الملك والوطن والمواطن.// انتهى //14:19ت م0080