اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
الثلاثاء 1441/9/12 هـ الموافق 2020/05/05 م واس
مسقط 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 16ر3493 نقطة منخفضًا بـ 92ر6 نقطة وبنسبة (198ر0) % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 08ر3500 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و(411) ألفا و(964) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 1ر104 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (691) ألف و(656) ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 049ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (20ر18) مليار ريال عماني.
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14:22ت م
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