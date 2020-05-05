مسقط 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 16ر3493 نقطة منخفضًا بـ 92ر6 نقطة وبنسبة (198ر0) % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 08ر3500 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و(411) ألفا و(964) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 1ر104 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (691) ألف و(656) ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 049ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (20ر18) مليار ريال عماني.// انتهى //14:22ت م0081