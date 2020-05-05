أبوجا 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية النيجيرية عن تسجيل 245 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهي أعلى زيادة تسجل في يوم واحد، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2802 حالة.وأعلن مركز نيجيريا للسيطرة على الأمراض، في بيان، عن تسجيل 6 وفيات جديدة بسبب الجائحة، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 93 و تعافي 417 شخصًا.وأوضح المركز أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن تم اكتشافها إثر القيام بـ 18536 تحيلاً مخبريًا.// انتهى //14:29ت م0082