نواكشوط 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن الحل الوحيد لتفادي التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الدول الأفريقية يكمن في إلغاء مديونيتها الخارجية نظرًا لحجم التحديات المختلفة التي تواجهها ، حاثًا حركة عدم الانحياز على دعم هذا المطلب.ودعا خلال كلمته في أعمال القمة الطارئة لدول عدم الانحياز التي عقدت أمس عبر تقنية الفديو في اذربيجان، قادة دول حركة عدم الانحياز إلى الدفع باتجاه المزيد من تضافر الجهود والخبرات وتكثيف التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم للرد بأساليب قوية ومبتكرة على التحديات الجسيمة التي أفرزتها جائحة كوفيد 19.واستعرض الغزواني الإجراءات التي اتخذتها بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورنا في البلاد، وسلسلة التدابير للتخفيف من آثار هذه الجائحة على الوضع المعيشي في موريتانيا.// انتهى //14:40ت م0084