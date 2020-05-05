طرابلس 12 رمضان 1441 هـ الموافق05 مايو 2020 م واسرحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج ، اليوم ،بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى ايجاد حلول سلمية للازمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء.ودعا السراج جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل ،أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال.// انتهى //14:41ت م0085