عمّان 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسوقعت الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم في العاصمة الأردنية عمان، ثلاثة اتفاقيات للمساعدات التنموية بين البلدين بقيمة 340 مليون دولار أمريكي.ووقع الاتفاقيات عن الجانب الأردني وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي، وعن الجانب الأمريكي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدكتور جيم بارنهارت.وخصصت الاتفاقية الأولى مبلغ 263.8 مليون دولار، لتحسين جودة القطاع الاجتماعي، في حين خخصت الاتفاقية الثانية مبلع 43.5 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية، أما الاتفاقية الثالثة فقد خصصت مبلغ 33 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية.وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2019 م.// انتهى//14:45ت م0087