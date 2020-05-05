رفحاء 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، المخصصات المالية للأيتام المسجلين لديها لشهر أبريل 2020م، وذلك ضمن برنامج كفالة اليتيم.وأوضحت الجمعية أن برنامج كفالة اليتيم يعد أحد برامج الجمعية الهادف إلى توفير احتياجات الأيتام وتغطية مصروفاتهم المعيشية التي يحتاجونها، داعيةً الله عز وجل أن يجزئ الكافلين والمساهمين خير الجزاء.// انتهى //17:12ت م0123