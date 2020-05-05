نيروبي 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسدعت كينيا اليوم الحكومة الصومالية إلى تحقيق عاجل في حادث تحطم طائرة شحن خاصة في الصومال، أسفر عن سقوط قتلى، وسط أنباء غير مؤكدة بأنها ربما تم إسقاطها.وكانت طائرة الشحن الخاصة تنقل إمدادات للاستخدام في مكافحة فيروس كورونا عندما تحطمت في بلدة باردال في إقليم باي الجنوبي، مما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الستة.وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الكينية : "تحث حكومة جمهورية كينيا حكومة الصومال الاتحادية والمنظمات الدولية على إجراء تحقيق شامل وسريع بهذا الشأن لأنه يؤثر على العمليات الإنسانية في وقت تشتد فيه الحاجة".وتنشط حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة في المنطقة التي سقطت بها الطائرة على الرغم من أن القوات الصومالية والإثيوبية تؤمن بلدة باردال ومطارها.// انتهى //17:18ت م0125