مكة المكرمة 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020 م واستواصل أمانة العاصمة المقدسة حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها بالتعاون مع الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة "بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.وتم مصادرة 1609كجم من الخضار والفواكه و 430 كيسا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية خلال يومين حيث تم تسليم 1186 كجم من الخضروات و الفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة وإتلاف 423 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتظهر عليها علامات التلف و 430 كيسا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر.وأكدت الأمانة أن الحملات لا تزال مستمرة على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.// انتهى //17:56ت م0133