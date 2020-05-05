جدة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس‎أطلقت جمعية البر بجدة بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، مبادرة "غذاؤنا واحد" ، وذلك بمقر تجهيز السلال الغذائية التابع للجمعية .وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن هذه المبادرة تندرج تحت مظلة الصندوق المجتمعي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، بهدف مساعدة الأسر المتضررة في جميع مناطق المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ، وقد جرى تخصيص 3950 سلة غذائية تقوم الجمعية بتوزيعها على المواطنين والمقيمين، بسبب الضرر الذي لحق بهم، وللتخفيف من تداعي هذه الأزمة عليهم.وبيّن أن هذه المبادرة جاءت على وجه الخصوص لمساعدة الفئات الأشد تأثراً من هذا الفايروس، من الأسر والأرامل والمطلقات وكبار السن، سعياً لاستقرار أحوالهم والاطمئنان على توفير سبل الراحة المعيشية لهم، ودعمهم والوقوف بجانبهم حتى زوال الأزمة بإذن الله.// انتهى//19:08ت م0147