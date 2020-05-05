القاهرة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 388 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة 16 حالة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 2224 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 98 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 2224 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و452 حالة وفاة.// انتهى //19:14ت م0148