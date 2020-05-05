عمّان 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين سجلت 6 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 6 الحالات هي لسائقي شاحنات 4 منهم أردنيين واثنين أجانب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 5 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 380 حالة.// انتهى //19:14ت م0149