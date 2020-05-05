عام / الأردن تعلن تسجيل 6 إصابات بالكورونا عند معبر حدودي
الثلاثاء 1441/9/12 هـ الموافق 2020/05/05 م واس
عمّان 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين سجلت 6 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 6 الحالات هي لسائقي شاحنات 4 منهم أردنيين واثنين أجانب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 5 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 380 حالة.
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19:14ت م
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