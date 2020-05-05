بيروت 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسعادت البحرية الإسرائيلية إلى انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية، متجاوزة كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما القرار الدولي رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم، بأنّ زورقين حربيين تابعين للبحرية الإسرائيلية أقدما على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، ولمسافة حوالى 185 مترا، ثم غادرا من حيث أتيا.ولفت البيان إلى أنّه بعد ساعات قليلة، عاد الزورقان المذكوران إلى خرق المياه الإقليمية اللبنانية على مرحلتين، في نفس البقعة الواردة أعلاه، ولمسافة أقصاها حوالى 500 مترا، كما أقدما على إنزال غطّاسين داخل البقعة البحرية المذكورة، وعلى الفور باشرت قيادة الجيش اللبناني بمتابعة موضوع الخرق الإسرائيلي البحري بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //19:17ت م0150