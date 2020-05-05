واشنطن 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسسجلت المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند فتح السوق اليوم، مدعومةً بما اتخذته عدد من الدول من تخفيف للقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، وبما شهدته أسعار النفط من ارتفاع.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 209.12 نقطة أو 0.88 بالمئة ليصل إلى 23958.88 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 26.14 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 2868.88 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 98.94 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 8809.66 نقطة.// انتهى //19:20ت م0151