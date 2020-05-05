الرباط 12 رمضان 1441 ه موافق 5 مايو2020 م واسأعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 5219 حالة بعد تسجيل 166 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات الى 181 بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 1838 بعد تعافي 185 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن نسبة الفتك انخفضت إلى 3.5 % مع تقلص نسبة الحالات الحرجة.// انتهى //19:28ت م0154