الجزائر ١٢ رمضان ١٤٤١ هجري الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ م واسبلغت حالات الإصابة بوباء كورونا اليوم في الجزائر 4838 إصابة بينها 470 وفاة و2067 حالة شفاء، وذلك بعد تسجيل 190 إصابة جديدة و 5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية.وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في تصريحه اليومي أن 69 حالة شفاء جديدة تمّ تسجيلها في المدة المذكورة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 2067 حالة.// انتهى //19:29ت م0155