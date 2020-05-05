إسلام آباد 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم محادثات هاتفية مع نظيره بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله ركّزت على تبادل وجهات النظر حول جائحة فيروس كورونا المستجد.واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق رفيع المستوى بشأن التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد قريشي بالإجراءات الفعّالة التي اتخذتها سلطنة عمان للسيطرة على انتشار وباء كورونا، معرباً عن شكره وتقديره للسلطنة على التسهيلات التي قدمتها للباكستانيين الموجودين على أراضيها والتعاون في ضمان عودتهم إلى باكستان.وأطلع وزير الخارجية الباكستاني نظيره العماني على مستجدات الوضع في باكستان والخطوات التي تتخذها الحكومة الباكستانية لمواجهة تحدي فيروس كورونا.وسلّط قريشي الضوء على مبادرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الدولية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية، موضحاً أن الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا تدعو إلى ضرورة تعزيز التعاون بشكل أوثق للتخفيف من تأثير التباطؤ الاقتصادي وتخصيص المزيد من الموارد لإدارة الأزمة.وأشار قريشي إلى أزمة هجمات الجراد الصحراوي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مشدداً على ضرورة إطلاق استجابة منسقة بين دول المنطقة للحفاظ على الأمن الغذائي الجماعي.من جانبه أشاد وزير الخارجية العماني بجهود الحكومة الباكستانية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكداً دعم سلطنة عمان لمبادرة رئيس الوزراء الباكستاني بشأن تخفيف الديون عن الدول النامية.// انتهى //19:35ت م0156