أبها 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأجرت صحة عسير، ممثلة في مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب بأبها ، ٨ عمليات جراحية للقلب و ١٧٩ قسطرة قلبية تداخلية، خلال شهر إبريل الماضي.وأوضح رئيس مركز القلب الدكتور عادل مصوري، أنه جرى خلال نفس الفترة صرف ٥٩٢ وصفة طبية، وتقديم ٥٣ استشارة عن بعد، وإجراء ٨٦٤٦ تحليلاً مخبرياً، و ٣٢٩ إجراءً طبياً غير تداخلي، كما بلغ عدد الإحالات للمركز من مستشفيات أخرى ٢٤٥ إحالة.يأتي ذلك في ظل إلتزام منسوبي "صحة عسير" في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية للغاية، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).// انتهى //19:36ت م0157