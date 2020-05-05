أبها 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسرأس معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الاجتماع العاشر لمجلس الجامعة، الذي عُقد اليوم باستخدام تقنية الإتصال عن بعد، بمشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري أن المجلس اتخذ عددًا من التوصيات من أبرزها إنشاء هيئة استشارية محلية بجامعة الملك خالد، وإقرار اللائحة التنظيمية لمنصة التعلم المفتوح (KKUx) بالجامعة، وإقرار القواعد التنظيمية لوحدة المجلات والجمعيات العلمية بالجامعة، والتوصية بالتفرغ العلمي والاتصال العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس، وقبول عدد من التبرعات لدعم العديد من البرامج الطلابية بالجامعة، إلى جانب إقرار عدد من برامج الدراسات العليا شملت الدبلوم العالي في "التأهيل التربوي للخطباء" بكلية التربية، وماجستير التربية الخاصة في تخصص "اضطراب طيف التوحد" بكلية التربية، ودكتوراه الفلسفة في التربية تخصص "الإدارة والإشراف التربوي" بكلية التربية، وماجستير اللغة والإعلام بكلية العلوم الإنسانية، وماجستير علم النفس العيادي بكلية الطب.// انتهى //19:38ت م0158