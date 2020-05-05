القاهرة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية غدًا بالقاهرة ندوة حول مستقبل الاقتصاد العربي بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الدول العربية.وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم أن الندوة تبحث مدى تأثير جائحة "كورونا" على العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية، وتداعياتها على مفهوم التقسيم الدولي للعمل، بالإضافة إلى مناقشة أهمية المعرفة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام، وأهمية تطوير التعليم والبحث العلمي لبناء رأس المال الفكري، وأهمية تعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على التغيرات السريعة والمضطربة التي تشهدها المنطقة وخاصة التغيرات الاقتصادية بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد.// انتهى //19:44ت م0161