طرابلس 12 رمضان 1441 هـ الموافق05 مايو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وسلبية جميع العينات التي تم فحصها.وقال المركز في بيانه له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلّم 168 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وأوضح أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وخلو جميع المفحوصين من فيروس كورونا المستجد.وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 24 حالة.مما يذكر أن حالات الإصابة "بكورونا" في ليبيا 63 حالة، ويخضع حاليا 37 حالة منها للرعاية الطبية في مراكز العزل الصحي، فيما تماثل 24 مصابا للشفاء، وتوفي 3 أشخاص نتيجة المرض.// انتهى //19:53ت م0166