سكاكا 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة سكاكا غداً، محاضرة بعنوان "وصايا لمن أدرك رمضان"، يقدمها ياسر بن فياض الفياض، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية بتويتر.وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة 10 مساءً، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم, ضمن البرامج التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //20:56ت م0171