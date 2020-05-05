جيبوتي 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الملك عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة تاجورا بجمهورية جيبوتي التابع لسفارة المملكة بتوزيع 300 سلة غذائية استفاد منها ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين في المناطق النائية بضواحي المدينة ، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين لعام 1441ھـ، الذي تواصل الوزارة تنفيذه وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في كل دولة، حيث شارك في الإشراف على توزيع السلال الرمضانية مدير مركز الملك عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ محمد معيض الشيباني، ومحافظ مدينة تاجورا السيد حسن دابلي أ حمد، و منسوبو المركز .من جانبه، رفع محافظ مدينة تاجورا أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على تلمسهما لاحتياجات المسلمين في كل مكان، وفي جيبوتي على وجه الخصوص في هذا الشهر المبارك وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا المستجد.// يتبع //21:00ت م0173

وقال السيد حسن دابلي أحمد : إن المملكة ضربت أروع الأمثلة في العطاء والتضحية وقت الأزمات والكوارث التي تحل بالعالم بتقديم المساعدة للمسلمين والوقوف معهم في مختلف قضاياهم لاسيما ما يسهم في وحدتهم واتحادهم .يذكر أن مركز الملك عبد العزيز أنشئ في محافظة تاجورا في عام 1400 هـ، وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ويعد المركز منبرًا للعلم والثقافة ونشر الدين الإسلامي الصحيح متخذًا في ذلك منهج الوسطية في نشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح؛ فهو يقع في محافظة تاجورا التي تعد من كبرى محافظات جيبوتي . قدم خلاله الكثير من الأعمال والثقافات المتنوعة في نشر الدين الإسلامي الوسطي الصحيح عبر تدريس المنهج السعودي في جميع مراحل التعليم العام، وعقد دورات للمعلمين والمعلمات بإشراف المركز مباشرة بطرق ووسائل تدريس المنهج السعودي، فضلاً عن حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي يشرف عليها المركز مباشرة، عبر اختيار إمام وخطيب للمركز لنشر تعاليم الدين الوسطي المعتدل، وإصدار نشرات توعوية بين المواطنين ومرتادي المسجد باللغتَين العربية والعفرية، تحث على الخير والفضيلة، وكذلك المحاضرات والندوات واللقاءات في الجوامع التابعة لمحافظة تاجورا.// انتهى //21:00ت م0174