تبوك 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تنطلق غداً حملة تفريج كربة عن أسر السجناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " بمنطقة تبوك، تحت شعار " أسر السجناء مسؤوليتنا".وأوضح رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي، أن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة.وناشد الحارثي الجميع في المساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء، وذلك من خلال الإيداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي في مصرف الراجحي sa0680000500608019001184 أو تجيير شيك بحساب " اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك"، راجياً من الله العون والتوفيق للجميع.// انتهى //21:06ت م0176