الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسعادت عجلة الرياضة إلى الدوران اليوم في كوريا الجنوبية مع انطلاق الموسم الجديد من دوري البيسبول، في خطوة تشكل بصيص أمل لعالم الرياضة الذي توقف في أنحاء الكرة الأرضية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.ولن تكون عودة البطولات محصورة بدوري البيسبول، بل يليه دوري كرة القدم الجمعة ثم دورة محلية للسيدات في الغولف الأسبوع المقبل، ما يجعل كوريا الجنوبية محط أنظار العالم.وفي محاولة لتعويض اللعب خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور الذي لطالما ضجت به الملاعب، وضع فريق ويفرنز صورا لمشجعين يرتدون الكمامات على مدرجات ملعب "مونهاك" في إينشيون، فيما رفعت لافتات تشجع على الانتصار في ملعب "جاسميل" الخاص بنادي أل جي توينز في سيول، كتب عليها "حتى لو كنا منفصلين، فنحن توأم"، في إشارة إلى اسم النادي باللغة الإنجليزية.ويتوجب في الملاعب، تطبيق إجراءات السلامة الصحية والنظافة، كفحص درجة الحرارة مرتين قبل المباراة للاعبين ، مع ضرورة ارتداء الكمامات في جميع أقسام الإستاد باستثناء أرضية الملعب ومقاعد البدلاء والطواقم الفنية بحسب تعليمات اتحاد اللعبة.كما طُلب من اللاعبين عدم المصافحة ومُنِعَ البصق، ما يضفي طابعا غريبا على الرياضة الأكثر شعبية في كوريا الجنوبية.وتمثل عودة النشاط الرياضي في البلاد خطوة مرحبا بها من عالم خارجي سئم مشاهدة المباريات المعادة على شاشات التلفزة التي ستكون الجمعة على موعد مع مواجهة كروية مثيرة جدا بين تشونبوك، بطل الدوري في المواسم الثلاثة الماضية، وسوون بلووينغز الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي.وعلى غرار البيسبول، لن يسمح لأي مشجع بالحضور إلى الملعب، فيما سيكون تواجد الصحافيين محدوداً بحسب تعليمات الاتحاد المحلي للعبة الذي اضطر لتأخير انطلاق الموسم بعد أن كان مقررا في فبراير الماضي.وعلى سبيل الاحتياط، لن يكون متاحا للاعبين التحدث بين بعضهم البعض خلال المباريات، كما لن يكون متاحا لهم مصافحة الحكام.والأسبوع المقبل، ستصبح كوريا الجنوبية الدولة الأولى التي تُستأنف فيها مسابقات الغولف للسيدات منذ تفشي فيروس "كوفيد-19".وتعتبر غولف السيدات من أهم الرياضات في كوريا الجنوبية، وأبرز دليل على ذلك أن ثمانية من لاعباتها متواجدات في نادي أفضل 20 لاعبة في العالم، أبرزهن كو جين-يونغ التي تتربع على قمةالتصنيف العالمي.وتبدأ بطولة الغولف للسيدات المحترفات، البالغة جوائزها 1،8 مليون دولار، في 14 مايو في يوانغجو، شرق العاصمة سيول، حيث تتواجه المصنفة سادسة عالميا كيم سي-يونغ مع المصنفة عاشرة لي جيونغ-اون في مستهل مسابقة تتنافس فيها 144 لاعبة.// انتهى //21:10ت م0177