الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسنظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق ZOOM في موضوع " تقييم أثر الأنشطة "، بهدف تنمية معارف وقدرات المشاركين في مجال تقييم أثر الأنشطة التربوية والتدريبية بكفاءة لتحسين الأداء على المستوى الوطني، وأدارها نائب مدير الإقليم الكشفي العربي مدير الطرق التربوية بالإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي.وتضمنت الورشة معرفة دورة حياة النشاط التربوي، ومعرفة الأثر التربوي من تنفيذ الأنشطة ، ومفهوم التقييم التربوي وتحدياته ، والأساليب المستخدمة في التقييم ، ومراحل تقييم الأنشطة التربوية ، والعوامل المؤثرة في نجاحها، ومعرفة التقييم العائد من الاستثمار في الأنشطة وفي التدريب.//انتهى //21:14ت م0179