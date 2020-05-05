نجران 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واستنفذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران غداً، أربع دورات تدريبية مجتمعية عن بُعد.وتتضمن الدورات "التخطيط الإستراتيجي، والتفكير الإبداعي، وصناعة النجاح، والأمن السيبراني".وتأتي تلك الدورات استشعاراً من الإدارة بالمسؤولية المجتمعية في تنمية وتطوير مهارات أفراد المجتمع، وضمن مبادرة "العطاء التدريبي" التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //21:58ت م0192