نجران 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأنهت جمعية "رعاية مرضى السرطان" بمنطقة نجران، توزيع 525 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خِدْمات الجمعية، وذلك ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد".وأوضحت الجمعية، أنه جرى توزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية البالغ عددها 525 سلة غذائية، شملت 19 صنفاً من المواد الغذائية، حيث استهدفت 525 أسرة من الأسر المعوزة من مرضى السرطان، وقامت بتوصيلها إلى منازلهم بمشاركة 15 متطوعاً، مشيرةً إلى أنها بصدد توزيع الدفعة الثانية من السلال الغذائية خلال الأيام القادمة.// انتهى //22:02ت م0194