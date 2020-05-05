القاهرة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسكشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط عن تحرك بلاده فعليًا لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية، مبينًا أن مصر تقدّمت بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الإفريقي، ووقّعت مع 13 وزير مالية من الدول الإفريقية مذكرة بذلك مع صندوق النقد الدولي ولدى البنك الدولي.وأوضح الدكتور معيط في كلمته أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري اليوم أن مصر ملتزمة بسداد أقساط وفوائد القروض ولم تتخلف عن أي منها حتى الآن، منوّهًا عن أن البنوك والشركات أمامها مسؤولية مجتمعية وملتزمة طبقا لقواعد الحوكمة أن تسدد نسبة محددة من أرباحها للصرف على المسؤولية المجتمعية، ومعظم هذه البنوك والشركات ملتزمة بذلك حتى الآن.// انتهى //22:14ت م0195