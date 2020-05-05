باريس 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسسجل فرنسا 330 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25531 حالة وفاة.وأوضحت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيان أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لا يزال مرتفعاً، حيث بلغ المجموع 3430 حالة حرجة، فيما شهد عدد المرضى في المستشفيات انخفاضًا بالعدد الإجمالي بواقع 773 مريضاً، من أصل 24755 مريض.// انتهى //22:22ت م0197