مكة المكرمة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسناقشت جامعة أم القرى منذ قرار تعليق الدراسة 110 رسالة ماجستير ودكتوراه عبر توظيف تقنيات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ورصدت العمادة من خلال صفوفها الافتراضية مناقشة 40 رسالة دكتوراه، و 70 رسالة ماجستير أثناء فترة الحظر المنزلي.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، أن الحراك التعليمي في جامعة أم القرى منذ قرار تعليق الدراسة يشير لنهضة معرفية كبيرة، ويطور الوسائل التعليمية ويمنحها بعدًا وتقدمًا حضارياً، مشيداً بجهود الباحثين المميزة وإضافاتهم البحثية الملائمة لرسالة الجامعة بتحقيق شرف العلم وشرف المكان.من جانبه تحدث عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور خالد المطيري، عن أن الأرقام الكبيرة التي رصدتها العمادة للتعليم عن بعد كانت نجاحاً مشتركاً متحققاً بتعاون أعضاء هيئة التدريس وتفاعل المجتمع الجامعي مع بعضهم البعض، مؤكداً على أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا حققت نقلة هائلة لطرق تلقي المعرفة، وعززت من قدرة التعلم الإلكتروني وجدارته في إثراء المحتوى المعرفي واستمرار العملية التعليمية.// انتهى //22:30ت م0201