الدمام 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسحصل قسم الفسيولوجيا العصبية في مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على الاعتراف لقسم الفيسولوجيا العصبية من المجلس الأمريكي للمراجعة والتقنية(ABRET) بعد تحقيقه كل المعايير الأساسية والفرعية للحصول على الاعتراف.وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر أن مدة الاعتراف بالقسم هي 5 سنوات ، حيث حققت كل المعايير المطلوبة من بينها سياسات وإجراءات مختلفه جرى فيها تحسين المختبر إلى أرقى المستويات العالمية.وأوضح أن فوائد اعتماد المختبر تتمثل في التحقق المستقل والموضوعي من الجودة ، وإثبات أن المختبر يمكن أن ينتج تخطيطا كهربائيا للدماغ يمكن تفسيره من قبل أطباء مختصيين في أي مكان ، إضافة إلى مصداقية محسنة عند إرسال البيانات خارج المستشفى// انتهى //22:32ت م0202